Большое обновление WhatsApp: что изменилось

Команда мессенджера WhatsApp объявила о начале распространения большого обновления. Первая новая функция — «Сообщества», которую анонсировали в апреле, передает Tengrinews.kz со ссылкой на блог мессенджера.

Функция «Сообщества» позволит объединять воедино сразу множество групп, участники которых получают возможность вести групповые переписки в WhatsApp. К примеру, такая функция будет полезна при создании групп различных отделов на работе, в учебных заведениях или групп жителей различных домов одного района.

Функция позволит, объединив группы под «одной крышей», удобно переключаться между состоящими в нем группами в поисках нужной информации, а администраторы смогут рассылать важные новости всем участникам этого сообщества.

Создать новое «сообщество» можно будет во вкладке «Новое сообщество». Она находится над списком чатов в Android или под ним в iOS. Здесь можно объединить несколько групп в сообщества. В WhatsApp сообщили, что сейчас функцию постепенно запускают в различных странах мира и в ближайшие несколько месяцев эта функция станет доступна всем пользователям.

К тому же разработчики добавили новые полезные функции в сами группы в мессенджере. Теперь у участников чатов появилась возможность создавать опросы в чате, осуществлять видеозвонки с участием до 32 человек и возможность создавать группы численностью до 1024 пользователей. Все эти функции можно использовать в любой группе (точно так же, как реакции со смайликами, обмен файлами большого размера и удаление сообщений администратором), но особенно полезны они будут для сообществ.

В блоге мессенджера отметили, что в ближайшие месяцы планируется запуск еще нескольких функций.

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