О ситуации с разрушением дороги вблизи села Торгай сообщили в оперативном штабе Костанайской области.

«19 марта в 15.00 на автодороге областного значения «Аркалык-Торгай» 285 км , в связи с большим притоком талых вод, произошло частичное размытие звеньев и оголовков водопропускной трубы, в следствии чего, размыта часть обочины. В оперативном порядке, обслуживающей организацией выставлены дорожные знаки, сигнальные ленты, выставлен дежурный пост, ведется мониторинг», — сообщает оперштаб.

В настоящее время уровень талых вод снизился, начаты укрепительные работы.

Проезд обеспечен.

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