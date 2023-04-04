Большой ремонт. Информация для автовладельцев по перекрытиям улиц в Костанае на 2023 год

Акимат Костаная распространил информацию для автовладельцев.

В связи с началом строительно-монтажных работ по объекту «Средний ремонт методом ресайклирования пр. Абая в границах от ул. Тәуелсіздік до путепровода (Карбышева)», с 6 апреля по 31 июля 2023 года планируется произвести поэтапное перекрытие проспекта Абая.

10.04.2023 – 24.05.2023 – перекрытие дороги от путепровода до кольцевой развязки Баймагамбетова – В. Интернационалистов – Абая с открытием перекрёстка Чкалова – Абая.

25.05.2023 – 17.06.2023 – перекрытие дороги от кольцевой развязки Баймагамбетова-В.Интернационалистов-Абая до ул. М. Хакимжановой.

18.06.2023 – 14.07.2023 – перекрытие дороги от ул. М. Хакимжановой до ул. Павлова с открытием перекрестка Л. Беды-Абая.

15.07.2023 – 31.07.2023 – перекрытие дороги от ул. Павлова до ул. Тәуелсіздік.

«Сроки перекрытия могут незначительно меняться в зависимости от сложности выполнения среднего ремонта. Схемы объезда маршрутных транспортных средств будут дополняться по мере приближения к закрытию следующего отрезка дороги. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная приносит свои извинения за причиненные временные неудобства», — говорится в сообщении.

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