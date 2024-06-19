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Большой ремонт. В Костанае изменились ещё несколько маршрутов

Фотография для новости Большой ремонт. В Костанае изменились ещё несколько маршрутов

Фото ALAU.KZ

Отдел ЖКХ города сообщает о перекрытии улицы Победы в границах ул.Ш.Шаяхметова-ул.1Мая сроком с 19 по 24 июня на ремонтные работы.

«В связи с этим, изменены схемы движения маршрутов ##7, 102, 105, 118, 119, 120, 121, 122. Дополнительно сообщаем что на маршрутах ##102, 118, 119, 120, 121, 122 на время ремонтных работ изменена конечная/начальная остановка. С остановки «Гиппократ» на пересечение ул.Победы-ул.О.Козыбаева», — говорится в сообщении отдела ЖКХ.

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