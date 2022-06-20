Большой сезон гортензий: почему флористы так любят эти роскошные цветы

Несмотря на некий ореол романтичности, которым окутана гортензия, этот цветок отлично походит не только для декорирования свадеб, но и для мероприятий самого разного формата. Во флористике эти роскошные шарообразные соцветия занимают особое почетное место. Гортензия прекрасно смотрится в монобукетах и легко сочетается со многими цветами, особенно с розами, альстромериями, хризантемами, ирисами. Даже одна ветка растения в интересной крафтовой упаковке выглядит очень выигрышно, а богатая цветовая палитра растений позволяет создавать неординарные композиции.

Цветовая палитра гортензии весьма широка: от классического белого до невероятных фиолетовых оттенков. Флористы Cvety.kz используют в своих композициях самые смелые оттенки гортензий: нежный розовый, насыщенный фиолетовый, голубой, салатовый, белый. Здесь отмечают, что букет из гортензий простоит в вазе около 8 дней, а при правильном уходе продлить жизнь букету можно до 2-3 недель. Cvety.kz уже более шести лет доставляет цветы в Караганде и других городах страны. Здесь любят гортензии за их объем и кружевные соцветия, за круглую шапку практически правильной формы, за их неисчерпаемый потенциал. С гортензиями можно собирать монобукеты и многокомпонентные композиции, миниатюрные и крупные букеты. В магазине представлено более 40 работ флористов с этими удивительными цветами.

Благодаря теплицам и селекционерам найти гортензию в цветочных магазинах можно практически круглы год, но большой сезон гортензий длится с июня до сентября и совпадает со свадебным сезоном. Эти цветы не любят холод и очень нуждаются во влаге. Если гортензия используется в букете невесты, то ее часто вставляют в портбукетницу со смоченной флористической губкой. Это гарантирует, что цветок сохранит свежесть до конца церемонии. Отметим также, что гортензию можно засушить для «зимнего» букета. В таком виде она замечательно украсит букет из более скромных сухоцветов.

Букеты с гортензиями смотрятся одновременно просто и стильно. Такое под силу далеко не каждому цветку, но гортензия весьма самодостаточна. Монобукет из соцветий одного или разных оттенков в шляпной коробке или в крафтовой упаковке станет отличным подарком по любому случаю. Некоторую «растрепанность» строгому букету добавит зелень. Во многокомпонентных букетах гортензии могут играть главную роль на фоне нейтральных цветов в композиции или элегантно заполнять пространство между крупными розами, лилиями, пионами.

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