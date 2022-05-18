Большой зрительный зал русского театра в Костанае теперь носит имя Николая Боброва

В Костанайском областном русском драматическом театре официально дали имя большому зрительному залу. Теперь он будет носить имя Народного артиста Казахстана Николая Боброва. Именитый актер, на счету которого десятки ролей, прослужил в костанайском театре больше 40 лет. Выбор имени для зала определяли голосованием самих работников театра.

В Костанайском областном русском драмтеатре официально дали имя одному из двух зрительных залов. Теперь он носит имя народного артиста Казахстана Николая Боброва. Это, кстати, первый в истории страны, отмечают представители театра, зрительный зал, который будет называться именем актёра. Этим костанайские работники театра весьма гордятся.



«Мне очень хотелось увековечить имена людей, которые были известны и знамениты, больше чем мы. Но они ушли, а молодые имя знают, но даже не могут сказать кто они, поэтому нужно восстанавливать. Поэтому мы называем зал», — говорит директор театра Юрий Ивлев.



Николай Васильевич Бобров в костанайском театре служил с 1966 года. На его счету множество наград как республиканских, так и всесоюзных. Те, кто видел его на сцене, вспоминают, он обладал ярким темпераментом, находил отличные выразительные средства, чтобы сыграть и в комедиях, и в драмах.

«Я приехала сюда после института и когда выходила смотреть спектакль, где Бобров играл Отелло, он был великолепный актер, красивый. Темпераментный, как он мог завести, ощущение полного восторга», — вспоминает Любовь Ромадина, ведущая актриса театра.

Чтобы дать имя зрительному залу, работники театра решали самостоятельно с помощью голосования. Никаких сложностей при официальном оформлении, отмечает директор театра, у них не возникло. При этом на билетах теперь будет указываться тот момент, что спектакль вы будете смотреть в зале, носящим имя одного из самых талантливых артистов костанайской труппы за прошедшие сто лет.



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