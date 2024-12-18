Наказание назначено костанайцу без определенного места жительства в городском суде №2. Признанный виновным в совершении хулиганства мужчина помещен под присмотр полиции.

Как гласило обвинение, в октябре этого года шестидесятилетний Анатолий Алагузов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно, несколько раз ударил бутылкой припаркованную машину жительницы Костаная, облил её жидкостью из бутылки. Досталось и женщине, которая вышла из салона авто оценить масштаб повреждения транспортного средства.

Хулиган обругал её, схватил за волосы, часть которых в итоге вырвал, несколько раз ударил по голове. Пострадавшая написала заявление в полицию. Сам мужчина вину не признал, обвинил женщину в агрессии, но версия обвинения и пострадавшей подтвердилась показаниями нескольких свидетелей, и записью с камеры уличного наблюдения. Суд признал Алагузова виновным, и назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы в учреждении с минимальным режимом безопасности.

Иск потерпевшей на 200 тысяч тенге удовлетворен частично. Постановлено взыскать с Алагузова четверть этой суммы. Он был взят под стражу в зале суда.

Конвоиры помогли одноногому человеку, который передвигается на коляске, выехать из зала. Как отметила судья Ольга Кузнецова, в колонии-поселении её сотрудники, помогут Алагузову, который не имеет ни удостоверения личности, ни справки об инвалидности, оформить документы.

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