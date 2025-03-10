Существенная доля бизнеса может закрыться в случае, если в Казахстане примут предложенные налоговые изменения. Такое мнение LS озвучил уполномоченный по защите прав предпринимателей Канат Нуров.

Обсуждая с корреспондентом LS фискальные изменения, он высказал мнение, что дискуссия продолжится, так как борьба еще не закончена.

«Очень много будут высказывать депутаты, также все будет зависеть от позиции президента. Я согласен с тем, нужно унифицировать налоговую систему. Однако коэффициент нагрузки (КНН) на бизнес не должен увеличиться. Если вы хотите заменить розничные выплаты на НДС, сделайте так, чтобы КНН остался прежним. Для тех, кто платит 3% с оборота, не должны измениться показатели. Тогда это не будет большой проблемой. Но если же мы хотим увеличить налоги для бюджета развития, наращивания госрасходов, то это неправильная затея. И она ни к чему хорошему не приведет», – высказался К. Нуров в кулуарах CFO Summit.

В связи с этим собеседник LS отметил, что сначала в стране нужно поставить под жесткий контроль государственные расходы. По мнению бизнес-омбудсмена, предсказуемость налоговой системы важнее увеличения госдоходов.

В то же время, по словам К. Нурова, если будут приняты текущие предлагаемые изменения, закрыться могут 30% бизнеса, возможно, даже больше.

«Очень много того, что сейчас более-менее наладилось, может затормозиться. Нам пока все последствия этого неизвестны. Поэтому мы должны обсуждать не столько статистические данные, сколько правовую и политическую целесообразность этих мер», – пояснил собеседник LS.

Оценивая высказывание премьер-министра Олжаса Бектенова, который дал крупному бизнесу две недели, чтобы честно заплатить налоги, эксперт пояснил, что это начало большой работы. По мнению омбудсмена, контроль сектора в области дробления будет постоянным.

«Основная проблема – это налоговые льготы и преференции в принципе для отдельных отраслей и предприятий. Поэтому надо разобраться с этим и понять, где совершена ошибка в регулировании. Если компании использовали законные способы ухода от выплат, это одна проблема. Если было незаконное, тогда, я считаю, наезд вполне правильный», – отметил К. Нуров.

Спикер добавил, что дробление – это вопрос администрирования, а не ставок. Поэтому проблему надо решать не на фронте повышения налогов.

Он также прокомментировал ситуацию с оттоком инвестиций, отметив, что основной причиной ухода компаний являются внутристрановые факторы. В том числе по части регулирования.

Проблемой, по словам омбудсмена, является то, что насколько сильно государство, настолько оно давит в плане произвольного правоприменения. Это наносит больший ущерб, чем внешние события на рынке.

«Естественно, мировые факторы будут способствовать тому, чтобы люди уходили. Но они будут покидать страну, потому что мы зарегулировали рынок, неправильно применяем законодательство и делаем это произвольно», – высказал мнение К. Нуров.

Основным барьером он назвал нарушение прав свободы предпринимательства и контрактов. В том числе, по мнению эксперта, слишком ограничены возможности экспортных поставок. Он предложил дать компаниям право отправлять за рубеж товар пропорционально внутренней отгрузке. В таком случае компании будут заинтересованы в том, чтобы обеспечить страну продукцией, так как у них появится возможность продавать ее в других государствах.

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