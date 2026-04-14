Борьба с инфляцией: правительство проверит рынки

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что снижение инфляционного давления остаётся одной из главных задач правительства. По его словам, в марте уровень инфляции составил 11%, и работу по её сдерживанию необходимо продолжать. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК.

Глава правительства подчеркнул важность контроля за реализацией комплекса мер по снижению инфляции, а также программы макроэкономической стабилизации и повышения благосостояния населения.

Упор на отечественное производство

Особое внимание поручено уделить развитию внутреннего производства, в том числе продовольственных товаров.

Министерству сельского хозяйства поручено усилить меры по развитию животноводства, расширению тепличного и молочного производства, а также углублению переработки продукции.

Рынки и посредники под контролем

Министерству торговли поставлена задача активизировать работу по развитию логистической инфраструктуры и современных мощностей хранения.

Отдельно премьер-министр обратил внимание на ситуацию на оптовых рынках, где, по его словам, действуют так называемые «организованные группы», влияющие на рост цен.

«На пустом месте накручивается стоимость овощей, фруктов, мяса и других продуктов. Это и есть непродуктивные посредники», — отметил Олжас Бектенов.

Он поручил Министерству торговли совместно с МВД, Комитетом госдоходов и антимонопольным ведомством принять меры по наведению порядка на рынках.

Контроль цен и тарифов

Власти также намерены продолжить мониторинг цен, особенно на социально значимые продукты. Параллельно будет развиваться цифровая прослеживаемость цепочек поставок.

Отдельное внимание уделено тарифной политике. Профильным министерствам поручено не допустить резкого влияния цен на топливо и коммунальные услуги на общий уровень инфляции.

Усиление антимонопольного регулирования

Премьер-министр подчеркнул необходимость системной демонополизации рынков и усиления антимонопольного контроля в сферах продовольствия, топлива, транспорта и коммунальных услуг.

В правительстве рассчитывают, что комплекс этих мер позволит стабилизировать цены и снизить инфляционное давление в стране.

