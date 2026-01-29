Борьба с наркопреступностью остаётся одним из ключевых направлений деятельности Министерство внутренних дел Республики Казахстан в рамках реализации принципа «Закон и порядок», сообщает Polisia.kz.
Ликвидация нарколабораторий и ОПГ
С начала 2026 года в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории страны ликвидированы одна крупная нарколаборатория по производству синтетических наркотиков и две организованные преступные группы. Кроме того, пресечено 118 фактов сбыта наркотических средств.
Изъятие наркотиков из незаконного оборота
В ходе мероприятий по борьбе с наркопреступностью из незаконного оборота изъято 325 килограммов наркотических средств, при этом около половины из них составляют синтетические наркотики.
Задержания в регионах
В Костанае задержана семейная пара, у которой при обыске квартиры изъято 360 граммов психотропного вещества — мефедрона.
В Шымкенте задержан 20-летний молодой человек, у которого обнаружено и изъято свыше полукилограмма синтетического наркотика мефедрон.
Рейды в увеселительных заведениях
В МВД отмечают, что борьба с наркопреступностью ведётся на постоянной основе, в том числе путём проведения рейдовых мероприятий в увеселительных заведениях. Так, в Алматы в одном из развлекательных клубов задержан повар, который организовал сбыт синтетических наркотиков непосредственно на рабочем месте.
Принятые меры
Все фигуранты уголовных дел водворены в изолятор временного содержания. Работа по противодействию незаконному обороту наркотиков продолжается.
Управление многоквартирными домами в РК: десятки домов рискуют остаться без обслуживания
Погода в Костанайской области ухудшится: метель и усиление ветра
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.