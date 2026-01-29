Борьба с наркопреступностью остаётся одним из ключевых направлений деятельности Министерство внутренних дел Республики Казахстан в рамках реализации принципа «Закон и порядок», сообщает Polisia.kz.

Ликвидация нарколабораторий и ОПГ

С начала 2026 года в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории страны ликвидированы одна крупная нарколаборатория по производству синтетических наркотиков и две организованные преступные группы. Кроме того, пресечено 118 фактов сбыта наркотических средств.

Изъятие наркотиков из незаконного оборота

В ходе мероприятий по борьбе с наркопреступностью из незаконного оборота изъято 325 килограммов наркотических средств, при этом около половины из них составляют синтетические наркотики.

Задержания в регионах

В Костанае задержана семейная пара, у которой при обыске квартиры изъято 360 граммов психотропного вещества — мефедрона.

В Шымкенте задержан 20-летний молодой человек, у которого обнаружено и изъято свыше полукилограмма синтетического наркотика мефедрон.

Рейды в увеселительных заведениях

В МВД отмечают, что борьба с наркопреступностью ведётся на постоянной основе, в том числе путём проведения рейдовых мероприятий в увеселительных заведениях. Так, в Алматы в одном из развлекательных клубов задержан повар, который организовал сбыт синтетических наркотиков непосредственно на рабочем месте.

Принятые меры

Все фигуранты уголовных дел водворены в изолятор временного содержания. Работа по противодействию незаконному обороту наркотиков продолжается.

