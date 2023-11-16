Борьбу с клопами ведут жители многоэтажки в Костанае

При входе в подъезд дома по улице Мирошниченко на улице стоят кресла, лежат матрасы. Все дело в том, что жители ничем не примечательной многоэтажки уже месяц ведут борьбу с клопами.

В квартире у Любови Доманской есть целый набор средств дезинсекции. Потому, что клопы атаковали квартиру. Женщина показывает место, где раньше стоял диван, но от него пришлось избавиться.

«Мы все выкинули. Подушки, одеяла. Все, что было я выкинула. Я спала на надувном матрасе и вот на этом с подогревом. И простынкой укрывалась. Теперь привезла дочь одеяло, подушку. И вот я каждое утро встаю, брызгаю уксусом потому, что невозможно. Это невозможно, они особенно ночью», — говорит жительница дома Любовь Доманская.

Тем временем, клопы уже разбежались по всем остальным квартирам. Теперь от их укусов страдает весь дом. Однако не все готовы говорить об этом. Того самого соседа, которого местные жители уже прозвали «неблагополучным», сегодня дома не оказалось. Хотя, по словам людей, двери он бы всё равно не открыл. В свою квартиру мужчина никого не впускает. Увидеть, что творится внутри его жилища, соседям удалось лишь однажды в сопровождении полиции.

«Пока у меня нет дома клопов, но я очень переживаю за мебель. У меня дома новая мебель. Много жалоб от соседей на клопов, почти все жалуются, что клопы дома», — говорит жительница дома Роза Туктубаева.

По телефону мы связались с участковым, тот рассказал, что сейчас мужчина, который проживает в квартире, где завелись насекомые, сейчас находится на лечении в наркодиспансере. А из его квартиры все уже вынесли и сделали уборку. Как оказалось, мужчина не хозяин, квартира его сестры.

«Сегодня подходила хозяйка квартиры, заключила договор, мы ей памятку дали, разъяснили всю работу, как она должна проводиться. Она согласна. На следующей неделе как будет готово, мы выедем и работу проведем», — говорит начальник дезинфекционного отдела национального центра экспертизы Галым Естекбаев.

Специалисты национального центра экспертизы отмечают, что приедут они именно в ту квартиру, где и завелись эти насекомые. Там проведут дезинсекцию, что касается других квартир, то в центре экспертизы ничего конкретного не ответили. Не исключено, что соседям придется вызывать специалистов за свои деньги.

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