Продолжается работа по выявлению нелегальных перевозчиков. Очередной рейд сотрудники полиции провели совместно с инспекцией транспортного контроля на трассах, ведущих в сторону Рудного и Аулиекольского района.

Междугородние перевозки без лицензии, отмечают сотрудники правоохранительных органов, не только нарушают закон, но и подвергают опасности пассажиров. Так, в Аулиекольском районе, столкнулись Volkswagen Golf и ВАЗ-2107, который выполнял поездку в качестве нелегального такси. В результате аварии пострадали шесть человек, включая двух пассажиров «семерки».

Поэтому полицейские заблаговременно стараются выявить и пресечь деятельности нелегальных таксистов. Кроме того, осуществление предпринимательской деятельности без разрешения, тоже является нарушением закона.

В ходе рейда трех водителей привлекли к ответственности за нелегальное предпринимательство, еще троих за нарушение правил перевозки пассажиров. С начала года в регионе зафиксировано свыше 200 подобных случаев.

