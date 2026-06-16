Спасибо, доктор: пациент поблагодарил врача-эндоскописта Бяйляра Абдуллаева





В преддверии Дня медицинского работника хочу выразить искреннюю благодарность врачу-эндоскописту Костанайского хирургического центра Бяйляру Дунямальевичу Абдуллаеву.

Спасибо Вам за высокий профессионализм, внимательное отношение и человеческое участие. Перед процедурой Вы подробно всё объяснили, что помогло справиться с волнением и чувствовать себя спокойно. Благодаря Вашему опыту, чуткости и ответственному подходу обследование прошло максимально комфортно.

Ваша доброжелательность, умение поддержать пациента и уверенность в своих действиях заслуживают самых искренних слов признательности. Именно такие специалисты помогают людям не только сохранить здоровье, но и чувствовать себя уверенно даже в самые волнительные моменты.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и благодарных пациентов. Спасибо за Ваш нелёгкий труд, заботу о людях и преданность выбранной профессии.

С уважением и благодарностью, Ваш пациент.

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