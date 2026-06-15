Работодателей проверят на перевод сотрудников в самозанятые

В Казахстане проверяют случаи перевода работников в категорию самозанятых для снижения налоговой нагрузки, передает lsm.kz
Как сообщили в Комитете государственных доходов в ответ на запрос СМИ, налоговое администрирование в стране проводится на постоянной основе. В том числе проверяются граждане и предприниматели, использующие специальный налоговый режим для самозанятых, на предмет соблюдения установленных требований.
В настоящее время КГД совместно с Министерством труда и социальной защиты населения проводит анализ случаев возможного использования данного режима для подмены трудовых отношений. Речь идет о ситуациях, когда работодатели переводят наемных сотрудников в статус самозанятых для оптимизации налоговых обязательств.
В ведомстве отмечают, что такая практика может привести к нарушению прав работников и негативно отразиться на их социальных гарантиях.
При этом в Комитете государственных доходов сообщили, что работа по анализу еще продолжается. Поэтому данные о количестве компаний, использующих подобные схемы, а также о возможных суммах нарушений пока не раскрываются.
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