После ливней в Костанае займутся укреплением берегов





В Костанае продолжается благоустройство общественных пространств. Одним из объектов, который заметно преобразился в этом году, стало озеро Тарелочка в парке «Керуен» микрорайона Аэропорт.

Напомним, водоём очистили, а прилегающую территорию привели в порядок. Недавно на озере поселились два лебедя, а в ближайшее время туда планируют запустить рыбу. Однако на этом развитие территории не закончится.

Рядом с озером находится здание, которое изначально предназначалось для детского игрового центра, но сейчас используется как овощной магазин. Как сообщил аким Костаная Марат Жундубаев, объект планируют выкупить и использовать для нужд жителей микрорайона.

«Мы с предпринимателем договорились, понимание есть. Мы заберём его за счёт выкупа и оборудуем там пункт полиции. Также разместим помещение для детско-юношеской спортивной школы. Мы планировали, что это будет дворовый клуб», — отметил аким.

Триатлон парк останется территорией спорта

Продолжаются работы и в Триатлон парке. По словам главы города, необходимо завершить обустройство входной группы со стороны улицы Фролова и установить архитектурные навесы, которые смогут защитить посетителей от дождя.

При этом Марат Жундубаев вновь подчеркнул, что Триатлон парк должен оставаться территорией спорта. Поэтому новые торговые объекты там не рассматриваются. Вместе с тем власти готовы поддержать проекты, связанные с физической активностью. Среди предложений — открытие падел-клуба и лукодрома.

Новый стадион обещают открыть в августе

Кроме того, рядом с Триатлон парком продолжается строительство нового городского стадиона.

«Мы надеемся, что в августе уже сможем сдать его. Он будет городской, общего доступа для горожан. Мы планируем оставить его в ведении города, чтобы не передавать в область. Если передать его в ДЮСШ, это будет один контингент. Соответственно, жители лишатся возможности заниматься спортом. Наш стадион должен быть открытым», — сказал аким.

Береговые линии планируют укрепить

Обсудили и состояние береговых линий в городских зонах отдыха. После недавнего ливня в парке по улице Гашека частично размыло берег, образовался провал. Подобные проблемы периодически возникают и на центральной набережной.

По словам Марата Жундубаева, специалисты проводят обследование проблемных участков и готовят расчёты для дальнейшего укрепления берегов.

«Мы дефектуем всё это. Надо вернуться к вопросу и привести береговую линию в порядок. Если этого не сделать, её будет подмывать каждый год. Сейчас мы изучаем ситуацию и будем просить финансирование. Это немалые деньги, но такую работу нужно выполнить один раз и качественно», — отметил глава города.

Новые проекты появятся на КСК и в Кунае

Также новые проекты благоустройства планируют реализовать в районе КСК и микрорайоне Кунай.

На бульваре Молодёжи хотят построить детскую площадку площадью более тысячи квадратных метров. В Кунае намерены создать интерактивное пространство для детей, а также установить тренажёры для маломобильных жителей.

При этом площадь местного парка уже увеличили вдвое — до трёх гектаров. Такие изменения, по мнению городских властей, помогут сделать общественные пространства более комфортными и доступными для жителей разных возрастов.

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