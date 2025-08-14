По поручению президента Касым-Жомарта Токаева правительство создало Республиканский штаб по координации деятельности государственных органов по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности, сообщает Zakon.kz.

Распоряжение подписал премьер-министр. Заместителями руководителя штаба определены заместитель премьер-министра и министр внутренних дел.

Основными задачами штаба будут координация деятельности госорганов по противодействию наркомании и наркобизнесу, выработка эффективных подходов по реализации комплекса профилактических мер, совершенствование системы профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

В состав штаба вошли представители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Агентства по финансовому мониторингу, Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также руководители ряда ответственных министерств.

Распоряжением премьер-министра также предусмотрено создание региональных штабов в областях, городах Астане, Алматы и Шымкенте

