Бороться с саранчой в Костанайской области придется и в следующем году — Теринспекция сельского хозяйства

В Костанайской области продолжают бороться с саранчой. Работы по обработке за счет госбюджета, как отмечают специалисты областной теринспекции, почти завершены. Но расслабляться агробизнесменам, считают они, не стоит. Следующий год по цикличности саранчи не менее опасный, чем нынешний.

На данный момент на территории Костанайской области обработано от саранчи 372 тыс. гектаров из 422 тыс., где были обнаружены вредители. Еще почти 30 тыс. га обработали сами сельхозтоваропроизводители. От итальянского пруса и против азиатской саранчи сейчас борются в 11 районах области. Больше всего техники работает в Амангельдинском и Жангельдинском районах.

— Да, она летает, но это штатная ситуация. Как вы все знаете, саранча приходит на свой пик каждые 11 лет, период развития. В этом году мы достигли максимума и этот максимум, я думаю, продлится 2 года, и в следующем году будет чуть больше площадь, чем в этом году, — заявил Дархан Абдикаримов, руководитель Костанайской областной территориальной инспекции в АПК МСХ РК.

Официально пострадавшими от саранчи признаны 500 гектаров посевов костанайских сельхозтоваропроизводителей. Как отметили в Костанайской областной теринспекции, речи о компенсации аграриям от государства не идёт. Агробизнесмены смогут получить ее только, если их посевы были застрахованы от нашествия саранчи. При этом специалисты отмечают, что официально к теринспекцию другие пострадавшие, кроме как из Жангельдинского района, не обращались.

— Официально ничего нет. Все на уровне — телефонные звонки или блогеры, там очень много блогеров заезжают, где-то для увеличения количества пользователей, я не знаю какие у них цели , но очень много. Эти вещи мы, просто сейчас нам некогда, потом будем разбирать, где фейк какой-то проскочил, — сообщил Абдикаримов.

При этом в последние дни распространение саранчи зафиксировали и в Костанайском районе. Здесь вылупилась уже, как отмечают специалисты, местная саранча на бросовых участках земли. Чтобы предотвратить ее распространение вблизи Костаная было обработано свыше 3 тыс. гектаров. Примерно 70% саранчи удалось обезвредить. В Костанайском районе для обработок использовали дельтаплан и при необходимости его задействуют снова. До сельскохозяйственных культур большая часть саранчи добраться не успела, подчеркивают эксперты

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