USD 523.58 EUR 605.36 RUB 6.45

Борт Президента Казахстана сопроводили истребители Су-35 Минобороны РФ

— Сегодня, 16:29
Изображение для новости: Борт Президента Казахстана сопроводили истребители Су-35 Минобороны РФ

Фото Акорды

С момента пересечения государственной границы РФ и вплоть до посадки в московском аэропорту президентский борт Казахстана сопровождали истребители Су-35 Министерства обороны России.

Сопровождение осуществлялось в воздушном пространстве РФ по установленным процедурам.

Фотографии и видео опубликованы в Telegram-канале пресс-службы Президента Казахстана.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.