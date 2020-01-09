Божко: Нас беспокоит отток талантов из Казахстана

Заместитель председателя Мажилиса Владимир Божко выразил обеспокоенность утечкой мозгов из Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Ассамблеи народа Казахстана (АНК).

В Доме дружбы в Караганде Владимир Божко встретился с руководителями этнокультурных объединений области, членами Ассамблеи народа Казахстана. Вице-спикер Мажилиса рассказал о работе депутатской группы АНК и законодательных новшествах. Он отметил, что на социальные нужды направляется более пяти триллионов тенге, или 43 процента всей казны. На обеспечение жильем социально защищаемых граждан в республиканском бюджете предусмотрено 100 миллиардов тенге.

«Что нас беспокоит? Нас беспокоит отток талантливой молодежи из Казахстана. Мы написали на имя премьер-министра, что так нельзя. Кроме этого, хотел бы обратить внимание, что у нас многие вузы напрямую работают с областями и тоже подбирают и приглашают ребят на обучение. Но у нас нет стройной системы возврата и обеспечения рабочими местами этих ребят», — сказал Божко.

По его словам, образованная молодежь уезжает за границу, а некоторые вузы становятся лавкой по продаже дипломов. Также Божко указал на дефицит предложений со стороны этнокультурных объединений, секретариатов АНК.

«Будьте активнее. Не используете потенциал девятки от АНК и группы депутатской, в которой 31 человек работают на вас. На сайте Парламента есть весь план законотворческой работы. Можно ознакомиться с депутатскими запросами», — сказал Владимир Божко.