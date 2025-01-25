Он подтвердил эту информацию.

«Мое личное мнение достаточно простое – да, это обсуждалось и обсуждается. Любой вариант экономических реформ должен обсуждаться как с экспертами, так и предпринимателями, и госорганами, которые переживают за наполнение бюджета. НДС – это косвенный налог. Должно четко работать администрирование, то есть система вычетов и система возврата НДС при экспорте. Если мы наладим охват полностью экономики за исключением микробизнеса системы НДС, тогда серьезного беспокойства эта мера, 12, 15, 20% вызывать не будет ни у какого бизнеса», – сообщил Канат Бозумбаев.

По его словам, если просто повысить ставку НДС, учитывая текущую работу нашей налоговой системы и особенности конфигурации, касающейся того, с кого взимается и с кого не взимается этот налог (значительная часть экономики работает в специальных режимах и не платит НДС), то основная идея НДС как косвенного налога – получение части бюджета с небольшой добавленной стоимости – теряет свою эффективность.

«Он у нас искажается, и у нас НДС – это как будто большой налог с продаж 12%. Потому что компания платит, а в зачет ставить не может, потому что часть экономики под спецрежимами не платит НДС, поэтому если привести все в соответствие – к природе НДС вернуть ее естественную систему, тогда ставка не так важна. Но если на текущую ставку накладывать, она определенным образом повлияет на некоторые бизнесы наши. Но я думаю, что надо будет обсуждать еще. Я буду тоже принимать участие, надеюсь», – дополнил Канат Бозумбаев.