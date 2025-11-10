Впервые в Костанае над дорогами дежурят полицейские дроны: технологии на страже безопасности пешеходов, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Главная цель — не наказать, а предупредить.
Сегодня провели первый рейд.
Пилотный рейд прошёл в рамках республиканской акции “Неделя безопасности дорожного движения” на пересечении улиц Тәуелсіздік – Касымканова — одном из самых загруженных пешеходных переходов города.
Всего за 30 минут дрон зафиксировал несколько случаев, когда водители не предоставили преимущество пешеходам.
Так, маршрутный автобус и водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen проигнорировали людей, переходивших дорогу. Нарушения были оперативно переданы патрульным экипажам.
«Главное — сформировать у водителей ответственное отношение к пешеходам и напомнить, что внимательность на дороге спасает жизни», — отметили организаторы рейда.
С момента запуска в Костанае с помощью дронов уже предотвращено четыре аналогичных ситуации, которые могли закончиться трагедией.
Сегодня на вооружении у Департамента полиции Костанайской области — 10 дронов. Управляют ими инспекторы, прошедшие специальное обучение в Академии МВД имени Ш. Кабылбаева и имеющие соответствующие сертификаты.
Применение дронов — это шаг вперёд в профилактике ДТП, особенно в условиях плотного городского движения, где традиционные методы не всегда эффективны.
Пешеходы должны быть внимательными, а водители — ответственными. Новые технологии — лишь помощники, которые напоминают всем нам о простом правиле: жизнь человека всегда важнее спешки.
Выпуск ТВ-новостей - 07.11.25
Пенсионные для выплаты ипотеки: важное разъяснение
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.