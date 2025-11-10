USD 523.58 EUR 605.36 RUB 6.45

БПЛА выявили в Костанае нарушителей правил дорожного движения

— Сегодня, 21:36
Изображение для новости: БПЛА выявили в Костанае нарушителей правил дорожного движения

Впервые в Костанае над дорогами дежурят полицейские дроны: технологии на страже безопасности пешеходов, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Изображение 3 для БПЛА выявили в Костанае нарушителей правил дорожного движения

Главная цель — не наказать, а предупредить.

Сегодня провели первый рейд.

Изображение 4 для БПЛА выявили в Костанае нарушителей правил дорожного движения

Пилотный рейд прошёл в рамках республиканской акции “Неделя безопасности дорожного движения” на пересечении улиц Тәуелсіздік – Касымканова — одном из самых загруженных пешеходных переходов города.

Всего за 30 минут дрон зафиксировал несколько случаев, когда водители не предоставили преимущество пешеходам.

Так, маршрутный автобус и водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen проигнорировали людей, переходивших дорогу. Нарушения были оперативно переданы патрульным экипажам.

«Главное — сформировать у водителей ответственное отношение к пешеходам и напомнить, что внимательность на дороге спасает жизни», — отметили организаторы рейда.

С момента запуска в Костанае с помощью дронов уже предотвращено четыре аналогичных ситуации, которые могли закончиться трагедией.

Сегодня на вооружении у Департамента полиции Костанайской области — 10 дронов. Управляют ими инспекторы, прошедшие специальное обучение в Академии МВД имени Ш. Кабылбаева и имеющие соответствующие сертификаты.

Применение дронов — это шаг вперёд в профилактике ДТП, особенно в условиях плотного городского движения, где традиционные методы не всегда эффективны.

Пешеходы должны быть внимательными, а водители — ответственными. Новые технологии — лишь помощники, которые напоминают всем нам о простом правиле: жизнь человека всегда важнее спешки.



