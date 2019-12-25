Полицейские выявили факт незаконной охоты на кабанов и косуль

Полицейскими в Костанайской области в поселке Приречное Карабалыкского района выявлен факт незаконной охоты на дикого кабана и сибирскую косулю, сообщают в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

23 декабря сотрудниками полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Сайгак», объявленной в регионе с 11 декабря был задержан 44-х летний житель поселка, у которого при обыске было изъято 4 головы дикого кабана, 6 голов сибирской косули. Также изъято две туши косули, одна туша дикого кабана, шкуры и незарегистрированное гладкоствольное ружье с 60 патронами.

«В области открыт сезон охоты на дикого кабана и косулю с 7 сентября по 31 декабря 2019 года. Для отстрела животных необходима лицензия на производство охоты. У охотника разрешительных документов не было»,- сообщил начальник природоохранной полиции Костанайской области подполковника полиции Талгат Ахметов.

В настоящее время начато досудебное производство, предусмотренное статьей 337 УК РК «Незаконная охота», санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет с конфискацией имущества.

С начала года в Костанайской области выявлено 22 факта незаконной охоты, к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства привлечено более 700 правонарушителей.

Также в регионе в предновогодний период полиция проводит рейдовые мероприятия по пресечению и выявлению незаконной вырубки и заготовки хвойных пород деревьев.

С 17 декабря сотрудниками природоохранной полиции выявлено два таких факта – в Костанайском и в Алтынсаринском районах. Изъято 7 деревьев породы сосна, ручная ножовка. В настоящее время в отношении 33–х летнего и 16-летнего правонарушителей собран административный материал по статье 381-1 ч.2 КоАП РК «Незаконная порубка деревьев». Санкция предусматривает штраф в размере 20 ПРМ (50500 тенге).