Браконьер застрелил лося в Костанайской области

Полицейские в ходе операции «Браконьер» задержали подозреваемого в незаконной охоте.

24 октября около поселка Кособа Карабалыкского района сотрудники полиции задержали 50-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ДП. Браконьер охотился в этой местности и застрелил лося. Он вывез тушу на территорию крестьянского хозяйства и разделал. Полицейские изъяли у него незарегистрированную пневматическую винтовку и мясо животного.

За три дня, по данным полиции проведено 125 рейдовых мероприятий, в ходе которых проверено 165 охотников и рыболовов, а также 92 рыбопромысловых участков и водоемов. Полицейскими выявлено 19 административных правонарушений, из них 15 нарушений по незаконной охоте, правил рыболовства -2, правил ношения и перевозки оружия-1.

Наложено административных штрафов на сумму более 116 тыс. тенге.

Так, 22 октября сотрудниками УП Лисаковска в ходе патрулирования на реке Тобол задержан 44-летний мужчина который рыбачил без путевки и разрешения уполномоченного органа. Нарушитель привлечен к административной ответственности. В Жангельдинском районе на территории охотничьего хозяйства задержан гражданин 45-летний житель Актобе. Он охотился на гуся без путевки и разрешения. В Карасуском районе двое сельчан также охотились незаконно на гуся.

Напомним, что республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер» началось с 20 октября.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.