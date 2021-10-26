Браконьер застрелил лося в Костанайской области

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Полицейские в ходе операции «Браконьер» задержали подозреваемого в незаконной охоте.
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24 октября около поселка Кособа Карабалыкского района сотрудники полиции задержали 50-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ДП. Браконьер охотился в этой местности и застрелил лося. Он вывез тушу на территорию крестьянского хозяйства и разделал. Полицейские изъяли у него незарегистрированную пневматическую винтовку и мясо животного.
За три дня, по данным полиции проведено 125 рейдовых мероприятий, в ходе которых проверено 165 охотников и рыболовов, а также 92 рыбопромысловых участков и водоемов. Полицейскими выявлено 19 административных правонарушений, из них 15 нарушений по незаконной охоте, правил рыболовства -2, правил ношения и перевозки оружия-1.
Наложено административных штрафов на сумму более 116 тыс. тенге.
Так, 22 октября сотрудниками УП Лисаковска в ходе патрулирования на реке Тобол задержан 44-летний мужчина который рыбачил без путевки и разрешения уполномоченного органа. Нарушитель привлечен к административной ответственности. В Жангельдинском районе на территории охотничьего хозяйства задержан гражданин 45-летний житель Актобе. Он охотился на гуся без путевки и разрешения. В Карасуском районе двое сельчан также охотились незаконно на гуся.
Напомним, что республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер» началось с 20 октября.
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