Браконьеров с тушей косули задержали в Костанайской области, сообщает Polisia.kz.

7 ноября участковый инспектор отдела полиции Узункольского района Денис Несин и егерь Пресногорьковского сельского округа Виталий Яшин вблизи озера Коняево задержали автомашину Toyota Hilux под управлением 31-летнего жителя Костаная. В машине также находились двое жителей областного центра и один житель села Белоглинка.

Возле внедорожника лежала туша незаконно отстрелянной косули. В ходе осмотра полицейскими изъяты автомобиль Toyota Hilux, туша косули и двуствольное ружье неустановленной марки 16 калибра.

Данный факт зарегистрирован по статье 337 части 3 УК РК, проводится расследование.

Отметим, с начала года полицейскими зарегистрировано 12 фактов незаконной охоты.

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