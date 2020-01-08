Браконьеры убили краснокнижного кулана в Костанайской области

Один кулан из числа выпущенных в дикую природу в 2018 году найден мёртвым на территории охотничьего хозяйства «Тасты» в Костанайской области. Об этом сообщается на странице Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия в Facebook.

Останки животного обнаружили сотрудники АСБК 26 декабря, когда приехали на место нахождения ошейника с GPS-передатчиком, который переставал показывать передвижения незадолго до этого. При визуальном осмотре места была найдена только аккуратно отрезанная голова животного и разрезанный ошейник. Рядом были обнаружены следы автомашины. В последний раз эту самку видели живой 14 декабря.

Данные об обнаружении убитого кулана были оперативно переданы в Управление полиции г. Аркалык Костанайской области. Возбуждено уголовное дело по факту браконьерства на «краснокнижное» животное, начато следствие.

Этот кулан и ещё восемь других особей были выпущены в природу в 2018 году в рамках совместной программы с Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК и зарубежными партнёрами по восстановлению популяции куланов в Центральном Казахстане.