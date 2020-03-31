Браконьеры застрелили 3 сайги. Полицейские задержали подозреваемых

Сотрудники полиции Костанайской области задержали двоих жителей Южного региона, сообщает alau.kz

27 марта в 30 километрах южнее села Карасу Жингельдинского района, в местности Супылы сотрудники природоохранной полиции ДП Костанайской области задержали двух жителей города Аркалыка и Амангельдиского района. Мужчины 32 – х и 35-ти лет передвигались на автомашине «Нива».

При досмотре машины в багажнике были обнаружены два незарегистрированных гладкоствольных охотничьих ружья ИЖ- 81 и ИЖ- 18 , 12 калибра, 133 патрона и спиленные 2 рога сайги.Также в багажнике обнаружена спортивная сумка и напильник.Пройдя по следу полицейские в степи обнаружили 3 туши сайги, которые в настоящий момент отправлены на экспертизу.Кроме этого у подозреваемых изъят спутниковый телефон.

В настоящее время полиция проводит расследование. Подозреваемые задержаны. С начала года это второй зарегистрированный факт по незаконной охоте.

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