Браконьеры застрелили шесть кабанов в Костанайской области

Браконьеры, застрелившие шесть кабанов, задержаны в Костанайской области, сообщает Polisia.kz.

2 марта на пульт “102” поступило сообщение от егеря, что на территории Наурзумского заповедника слышны звуки выстрелов.

Начальником отдела полиции Наурзумского района Оралом Баймурзиным оперативно были созданы четыре мобильные группы. На место происшествия сразу же выехали полицейские, которые начали проводить оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники стали отрабатывать зону заповедника и ближайшие поселки.

В ходе рейда участковый инспектор Нурумжан Кадыржанов в поселке Буревестник ночью увидел снегоход и двоих мужчин. При виде полицейского они пытались скрыться. Старший лейтенант полиции задержал подозреваемых. В ходе досмотра у браконьеров обнаружено шесть мешков с тушами кабанов, а также ножи и девять единиц оружия.

Задержанные в возрасте 37 и 47 лет – жители Костаная и поселка Буревестник.

В настоящее время по данному факту начато расследование и назначена экспертиза.

С начала года природоохранной полицией региона выявлено четыре факта незаконной охоты и 123 административных нарушения правил охоты и рыболовства.

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