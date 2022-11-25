Брал предоплату, заказ не выполнял. В Костанай задержан владелец мебельного цеха

Сотрудниками полиции города Костаная раскрыто крупное мошенничество.

17 ноября полицейские задержали владельца местной фирмы по изготовлению мебели, который обманным путем завладел деньгами в сумме 10 млн. тенге.

В управление полиции города Костаная поступило несколько заявлений от жителей областного центра по факту их обмана.

Дело в том, что горожане заказали мебель в местной фирме. При оформлении заказа с покупателей брали предоплату — половину суммы заказа.

Но свои обязательства фирма так и не выполнила. По данным обращениям было начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 190 ч. 3 УК РК «Мошенничество».

При проведении следственно-оперативных мероприятий был задержан 50- летний местный предприниматель, который владел мебельным цехом.

Деньги, взятые в качестве предоплаты, он присвоил себе, после отключал телефон и на связь не выходил. В других случая обещал выполнить заказ, но сроки опять затягивал.

Таким образом, пострадали 25 костанайцев. По данному поводу в полиции просят обращаться, если вы столкнулись с подобной ситуацией по телефону «102» или с письменным заявлением в управлении полиции.

В ведомстве считают, что количество пострадавших может быть больше.

В полиции отметили, что с начала года следствием было окончено расследованием и направлено в суд 201 факт мошенничеств.

В настоящее время проводятся следственные действия.

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