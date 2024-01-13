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Брали деньги, золото, инструменты. Серию краж раскрыли костанайские полицейские

ФФотография для новости Брали деньги, золото, инструменты. Серию краж раскрыли костанайские полицейские

Фото пресс-службы ДП области

Подозреваемые, водворены в изолятор временного содержания. Они понесут уголовное наказание по пяти эпизодам. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. 

Двое жителей Костанайского района действовали сообща, на протяжении двух месяцев.

Путем разбития окна они попали в две квартиры, откуда похитили деньги, золото. Кроме того, взломав замки, выкрали дорогостоящие инструменты с трех строящихся объектов.

Преступным способом они обогатились на сумму более 4 миллионов тенге. Краденное сдавали в ломбарды города Костаная и Рудного.

По фактам краж начато досудебное расследование. Оба подозреваемых дали признательные показания. Ранее они привлекались к уголовной ответственности за угон автомобилей,- рассказал заместитель начальника ДП Костанайской области Негмет Исмагулов.

В ведомстве, призывают граждан о необходимости принимать все меры по обеспечению сохранности своего имущества.

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