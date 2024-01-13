Брали деньги, золото, инструменты. Серию краж раскрыли костанайские полицейские

Фото пресс-службы ДП области
Подозреваемые, водворены в изолятор временного содержания. Они понесут уголовное наказание по пяти эпизодам. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Двое жителей Костанайского района действовали сообща, на протяжении двух месяцев.
Путем разбития окна они попали в две квартиры, откуда похитили деньги, золото. Кроме того, взломав замки, выкрали дорогостоящие инструменты с трех строящихся объектов.
Преступным способом они обогатились на сумму более 4 миллионов тенге. Краденное сдавали в ломбарды города Костаная и Рудного.
По фактам краж начато досудебное расследование. Оба подозреваемых дали признательные показания. Ранее они привлекались к уголовной ответственности за угон автомобилей,- рассказал заместитель начальника ДП Костанайской области Негмет Исмагулов.
В ведомстве, призывают граждан о необходимости принимать все меры по обеспечению сохранности своего имущества.