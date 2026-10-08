Брань и попытка силового сопротивления: в Костанае мужчина не подчинился полиции





Во время патрулирования сотрудникам полиции по каналу «102» поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из заведений города.

Прибывшие на место полицейские установили, что 43-летний мужчина разбил посуду в заведении. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина отказался выполнить законные требования сотрудников полиции проследовать в управление полиции для выяснения обстоятельств.

Кроме того, он не подчинялся законным требованиям сотрудника полиции, выражался нецензурной бранью, вёл себя агрессивно и пытался оказать сопротивление с применением силы.

По данному факту собраны материалы для принятия процессуального решения в установленном законодательством порядке.

Полиция предупреждает: законные требования сотрудников полиции обязательны для исполнения. За неповиновение и оказание сопротивления сотрудникам полиции предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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