Брать с грузовиков дополнительную плату за проезд планируют в Казахстане

Как следует из проекта плана развития акционерного общества «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» на 2023–2032 годы, в 2021 году в стране в хорошем состоянии было только 52 % республиканских дорог, в удовлетворительном — 38 %, в плохом — 10.

Согласно отчёту World Economic Forum за 2019 год, в категории Quality of roads Казахстан набрал 3.6 балла из семи максимально возможных, что соответствует 93-му месту среди 141 страны, пишет сайт kolesa.kz

И виновато в сложившейся ситуации якобы недостаточное финансирование содержания трасс республиканского значения. В текущем году на ремонт дорог выделили 29 млрд тенге, это 69 % от нормативной потребности в 42 млрд. Для исправления ситуации предлагается проработать вопрос внедрения механизма по аналогии с российской системой «Платон» и для возмещения ущерба трассам в том числе:

установить абонентскую плату за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения для местного грузового транспорта;

внедрить плату за пребывание на территории Казахстана транзитного грузового транспорта в зависимости от количества дней пребывания.

То есть отдавать деньги перевозчикам, как местным, так и иностранным, придётся не только за езду по платным дорогам, но и в целом за передвижение по стране.

Со своей стороны дорожники обещают усилить контроль качества и пересмотреть методы работы с подрядчиками.

Ранее мы рассказывали, что «дороги смерти» в Казахстане существуют не только по причине отсутствия денег.

Дополнено 07.09.2022 в 09:25:

Как разъяснили нам в Комитете автодорог МИИР РК, речь в плане развития идёт всё-таки не о дополнительной плате, а об абонентской на платных участках, внутри регионов (по аналогии с легковыми авто).

«В последнее время в адрес министерства и АО «НК «КазАвтоЖол» поступают многочисленные обращения и предложения от владельцев грузовиков касательно внедрения абонентской платы на платных участках автодорог. Принимая во внимание обращения граждан, министерством совместно с АО «НК «КазАвтоЖол» рассматривается вопрос внедрения абонентской платы для местных грузовых транспортных средств. Абонентская плата будет действовать для грузовых транспортных средств. Сумма абонентской платы будет определена в зависимости от грузоподъёмности транспортных средств и оформляется на добровольной основе. Тарифы вынесут на обсуждение», — рассказали в ведомстве.

По словам дорожников, если грузовик зарегистрирован, к примеру, в Кызылординской области, при наличии абонентской платы деньги за проезд по данному региону взиматься не будут. А в случае выезда авто в другие области за передвижение по ним уже придётся платить. Транзитные тарифы для иностранных перевозчиков также пока на рассмотрении.

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