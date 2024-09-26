В Астане суд принял решение по иску брата Салтанат Нукеновой к Куандыку Бишимбаеву о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда, сообщает Zakon.kz.

По информации Межрайонного суда по гражданским делам Астаны, требования истца Айтбека Амангельды мотивированы вступившим в законную силу обвинительным приговором, согласно которому ответчик признан виновным в убийстве его сестры.

«Брат заявил о понесенных нравственных страданиях, ухудшении здоровья, потере работоспособности в результате трагического события. Родители погибшей отказались от взысканий в пользу истца. В иске заявлены также понесенные расходы по оплате юридических услуг в рамках уголовного дела», – сообщили детали в суде.

Там пояснили, что в случае оставления во время производства по уголовному делу гражданского иска без рассмотрения, он может быть предъявлен в порядке гражданского судопроизводства.

«Исходя из принципов разумности и справедливости, учитывая, что смерть близкого родственника, безусловно, оказала негативное влияние на моральное состояние истца, нарушила его личные неимущественные права, иск судом удовлетворен частично. С ответчика взысканы понесенные по уголовному делу расходы в размере 6 877 672 тенге и компенсация морального вреда в сумме 10 млн тенге», – сообщили в суде.

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