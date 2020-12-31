Брендовые куртки, спортивные костюмы и зимнюю обувь подарил КУИС осужденным детям и женщинам

В преддверии Нового года руководство КУИС и РГП “Енбек” организовало выдачу брендовых комплектов зимней одежды и обуви несовершеннолетним осужденным и женщинам в колонии Алматинской области с детьми, содержащимся в Доме ребенка, передает Polisia.kz.

Первыми получателями подарков стали несовершеннолетние осужденные. В настоящее время в колонии содержится 50 подростков за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Вторыми – женщины, содержащиеся в колонии средней безопасности ЛА-155/4 Департамента УИС по Алматинской области, и их дети, терпеливо ожидающие освобождения матерей.

“В большинстве случаев, в места лишения свободы попадают подростки из неблагополучных семей. В отличие от взрослого спецконтингента, несовершеннолетние осужденные особенно нуждаются во внимании и поддержке. Однако по причине отдаленности место расположения учреждения и материального положения родственники подростков не имеют возможности часто посещать своих детей в колонии. Учитывая данный факт, местный акимат, уполномоченный по правам человека, Международная тюремная реформа в Центральной Азии (PRI) и общественные организации периодически оказывают им техническую и продовольственную помощь”, – отметил председатель КУИС МВД РК Жанат Ешмагамбетов.

Так для каждого осужденного производственные цеха РГП “Енбек” изготовили комплекты из зимней обуви, утепленной куртки и флисовой шапки.

Стоит отметить, что вещи являются брендовыми, на каждой из них отмечен логотип предприятия “Енбек”.

Также в организации торжественного мероприятия приняли участие аппарат акима Жетысуского района города Алматы и общественные фонды “Жартас Казахстан” и “Тюремное служение Казахстана”, подарившие 50 праздничных вещевых рюкзаков.

Осужденным матерям сотрудники РГП “Енбек” подготовили спортивную форму для поддержания здоровой физической формы и создания комфортных условий для игр с детьми. Младшему поколению – комплекты зимних комбинезонов и “вкусные” подарки, фрукты, конфеты и много шоколада.

“В честь празднования Нового года РГП “Енбек” совместно с Комитетом уголовно-исполнительной системы решило оказать осужденным гуманитарную помощь. В общей сложности наши предприятия изготовили 50 утепленных курток, 50 пар зимней обуви и 50 флисовых шапок для несовершеннолетних осужденных и для женщин, отбывающих наказание в учреждении ЛА-155/4 ДУИС по Алматинской области, произведено 30 спортивных костюмов, их детям – зимние комбинезоны и подарки со сладостями”, – прокомментировал генеральный директор РГП “Енбек” Даулет Айтжанов.

Отметим, на сегодня в Доме ребенка содержится 28 детей до трех лет: 14 мальчиков и 14 девочек.

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