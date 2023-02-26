Бродячие собаки напали на студентку в Костанае

Собаки буквально атаковали девушку по пути на учебу.

Физически она не пострадала, скорее — эмоционально, защитила девушку зимняя одежда — собаки порвали на ней куртку. Тяжелых последствий удалось избежать благодаря водителям, которые сигналами авто распугали бродячих животных.

«Я шла на учебу по той дороге, которой всегда хожу. Видела этих собак, раньше не трогали. А вчера, я не знаю что на них нашло, что их разозлило, напали на меня две собаки. Сначала одна подбежала, начала гавкать, потом вторая. Я очень испугалась, но виду не подавала, то, что я боюсь»,- вспоминает девушка Даяна Брыкова.

Даяна с ужасом вспоминает тот день. Бродячие собаки напали на студентку. По словам девушки, обычно в этом месте по улице Абая неподалеку от колледжа бытсервиса их около 10. Но, в тот день было только две. Даяна вспоминает, что они не давали ей проходу. Как спастись девушка не знала, рассказывает, что от безысходности звала на помощь прохожих, но никто не откликался.

«На месте меня могла бы быть бабушка, маленький ребенок. Я хочу, чтобы этих собак как-то убрали, потому, что страшно ходить. Да и вообще опасно, если укусят, то заражение пойдет. У меня было шоковое состояние. Я очень сильно испугалась, они укусили за куртку, порвали куртку. Это повезло что у меня длинная куртка, так бы укусили на ногу», — вспоминает девушка.

Спастись девушке удалось благодаря проезжавшим мимо водителям, которые сигналили и распугали собак. Пострадала только куртка Даяны. В управлении ветеринарии еще две недели назад рассказывали, что на этот год в Костанайской области выделено 86 миллионов тенге на отлов, временное содержание, стерилизацию и чипирование бродячих животных. Но конкурсные процедуры на тот момент не завершились.

«Отловом занимается «Надежда кст плюс» зооволонтеры. В таких, крайне опасных случаях когда возникает опасность для здоровья и жизни людей. Они выезжают по заявке, отлавливают агрессивных собак. Они пока содержат за свой счет»,- отмечает заместитель руководителя управления ветеринарии Айнагуль Кушубенова.

Завершился ли конкурс на данный момент? Как обстоит дело с отловом бродячих животных на данный момент? Куда людям обращать с заявками на отлов или с жалобами на нападение бродячих животных? На эти вопросы в день нашего обращения в управлении ветеринарии ответит отказались.

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