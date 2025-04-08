Происшествие случилось в Сарыкольском районе. В редакцию alau.kz фото и видео прислал житель района Натиг Багиров. Мужчина утверждает, что сегодня ночью бродячие собаки расправились с овцами.

По словам фермера, погибло 14 животных. Погибли бараны, овцы и ягнята, говорит фермер. И это, по его словам, происходит уже во второй раз.

▶

«Приехали ветеринары. Грузят. Сегодня 8 апреля 2025 года. Бродячие собаки что делают, видите? 14 голов только здесь. А в поле еще раненые ходят», — говорит Натиг Багиров.

Ремонт светофоров. Предупреждение для костанайских водителей распространил акимат Пресс-служба акима распространила предупреждение для водителей о предстоящих ремонтных работах в Костанае. "С 10 по...