Бродячие животные — большая проблема: аким Костаная поручил создать спецзоны

— Сегодня, 13:43
Сгенерировано ИИ

Аким Костанай Марат Жундубаев заявил о необходимости системного решения проблемы бездомных животных в городе. По его словам, вопрос требует комплексного подхода и участия нескольких служб.

Поиск земли и создание вольеров

Глава города поручил отделу по земельным отношениям подобрать подходящий участок для размещения специальных зон содержания животных. Речь идёт о создании вольеров, где будут временно размещаться отловленные собаки.

Предполагается, что такие площадки позволят не только контролировать численность животных, но и дадут шанс владельцам найти потерявшихся питомцев.

Работа с больными животными

Отдельное внимание, по словам акима, необходимо уделить больным и ослабленным животным. Для этого потребуется организовать соответствующую работу — от содержания до возможного лечения.

«Бродячие животные — это большая проблема, которую нужно решать», — подчеркнул Марат Жундубаев.

Комплексный подход

В акимате отмечают, что решение вопроса требует системной работы: от поиска инфраструктуры до организации ухода за животными и взаимодействия с жителями.

Ожидается, что принятые меры помогут снизить количество бездомных животных и повысить уровень безопасности в городе.



