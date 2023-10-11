Бродячие животные — большая проблема: аким Костаная поручил создать спецзоны

Аким Костанай Марат Жундубаев заявил о необходимости системного решения проблемы бездомных животных в городе. По его словам, вопрос требует комплексного подхода и участия нескольких служб.
Поиск земли и создание вольеров
Глава города поручил отделу по земельным отношениям подобрать подходящий участок для размещения специальных зон содержания животных. Речь идёт о создании вольеров, где будут временно размещаться отловленные собаки.
Предполагается, что такие площадки позволят не только контролировать численность животных, но и дадут шанс владельцам найти потерявшихся питомцев.
Работа с больными животными
Отдельное внимание, по словам акима, необходимо уделить больным и ослабленным животным. Для этого потребуется организовать соответствующую работу — от содержания до возможного лечения.
«Бродячие животные — это большая проблема, которую нужно решать», — подчеркнул Марат Жундубаев.
Комплексный подход
В акимате отмечают, что решение вопроса требует системной работы: от поиска инфраструктуры до организации ухода за животными и взаимодействия с жителями.
Ожидается, что принятые меры помогут снизить количество бездомных животных и повысить уровень безопасности в городе.
