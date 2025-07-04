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Бронь за 100 МРП. Обновлены правила электронной очереди на пересечение государственной границы

— Сегодня, 11:29
Изображение для новости: Бронь за 100 МРП. Обновлены правила электронной очереди на пересечение государственной границы

Фото alau.kz

Министерством финансов РК подготовлены поправки, направленные на совершенствование порядка пропуска транспортных средств через Государственную границу с использованием системы электронной очереди. Об этом сообщает департамент государственных доходов по Костанайской области.

Изменения разработаны с учётом правоприменительной практики и обращений перевозчиков.

Введено чёткое разграничение типов бронирования:

  • Обычное – 1 МРП
  • Ускоренное – 100 МРП
  • Внеочередное – 1 МРП
  • Повторное бронирование – 100 МРП
  • Гарантийный взнос – 20 МРП

«Вводится гарантийное обеспечение — 20 МРП блокируются и списываются при неявке, что позволит сократить фиктивные бронирования до 40%. Закреплена обязанность акиматов организовывать зоны ожидания у пунктов пропуска. Уточнены правила регистрации и контроля по VIN, блокировка при нарушениях. Обеспечена интеграция с системой «Беркут» — для подтверждения пересечения границы. Разрешена регистрация в СЭО через SMS и мессенджеры. Установлены лимиты на перенос и отмену брони —  один раз бесплатно. Разрешено иметь по одной активной брони на каждое направление. Создаются приоритетные слоты для отдельных категорий грузов — животные, скоропортящиеся, опасные», — отметили в ДГД Костанайской области.

Изменения направлены на снижение нагрузки, борьбу со спекуляциями и повышение прозрачности и эффективности системы электронной очереди, уточнили в департаменте.



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