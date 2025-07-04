Министерством финансов РК подготовлены поправки, направленные на совершенствование порядка пропуска транспортных средств через Государственную границу с использованием системы электронной очереди. Об этом сообщает департамент государственных доходов по Костанайской области.
Изменения разработаны с учётом правоприменительной практики и обращений перевозчиков.
Введено чёткое разграничение типов бронирования:
- Обычное – 1 МРП
- Ускоренное – 100 МРП
- Внеочередное – 1 МРП
- Повторное бронирование – 100 МРП
- Гарантийный взнос – 20 МРП
«Вводится гарантийное обеспечение — 20 МРП блокируются и списываются при неявке, что позволит сократить фиктивные бронирования до 40%. Закреплена обязанность акиматов организовывать зоны ожидания у пунктов пропуска. Уточнены правила регистрации и контроля по VIN, блокировка при нарушениях. Обеспечена интеграция с системой «Беркут» — для подтверждения пересечения границы. Разрешена регистрация в СЭО через SMS и мессенджеры. Установлены лимиты на перенос и отмену брони — один раз бесплатно. Разрешено иметь по одной активной брони на каждое направление. Создаются приоритетные слоты для отдельных категорий грузов — животные, скоропортящиеся, опасные», — отметили в ДГД Костанайской области.
Изменения направлены на снижение нагрузки, борьбу со спекуляциями и повышение прозрачности и эффективности системы электронной очереди, уточнили в департаменте.
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