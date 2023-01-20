Бросившую младенца в уличном туалете мать осудили

Осудили несовершеннолетнюю мать, бросившую младенца в уличном туалете, передает Tengrinews.kz.

В пресс-службе городского суда Алматы сообщили, что в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних в закрытом порядке было рассмотрено дело отношение несовершеннолетней подсудимой по факту покушения на убийство своего новорожденного ребенка (статья 24, часть 3 «Покушение на преступление» и статья 100 «Убийство матерью неврожденного ребенка» УК РК).

Санкции статей предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет либо лишение свободы на тот же срок. Приговором суда женщину признали виновной по этим статьям и назначили наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, новорожденного ребенка полицейские спасли в ночь на 25 августа 2022 года в Турксибском районе Алматы. Тогда сообщалось, что у 17-летней роженицы произошел выкидыш. Стражи порядка нашли малыша в туалетной яме и спасли его.

Позже сотрудники полиции навестили ребенка в больнице. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

В октябре 2022 года врачи рассказали, что 12 дней ребенок находился в отделении реанимации, за это время были проведены все необходимые обследования. Врачи не обнаружили осложнений, и он был переведен в Дом малютки.

Позже корреспонденты Tengrinews.kz. посетили Дом малютки, где сейчас находится малыш, чтобы посмотреть в каких условиях ухаживают за ним и рассказать истории других подобных случаев. Главный врач учреждения рассказала, что его мать — учащаяся 11 класса, она еще долго находилась в больнице, после инцидента. Со слов матери этой девушки, она все время говорила, что у нее болел живот. Возможно она пошла в туалет и выронила младенца. Потом вернулась, и сразу скорую вызвали.

Врач также рассказала, что бабушка посещает ребенка, звонит, узнает его состояние. Семья не отказывается от ребенка и хочет забрать его. Если мать лишат родительских прав, то бабушка как кровная родственница сможет забрать этого мальчика. Где находится сама девушка неизвестно.

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