На совещании в областном акимате говорили об эпидемиологической ситуации в регионе. В целом обстановку называют стабильной, хотя есть заболевания, которыми стали болеть чаще, например, гепатитом А — это инфекционное воспалительное заболевание печени. У 26 человек в этом году был лабораторно подтверждён диагноз коклюш.

Недугу характерен приступообразный кашель. Увеличилась заболеваемость и бруцеллезом, 45 человек с начала года. Болеть чаще стали дети, что вызывает настороженность у санитарных врачей.

«При нарастающем уровне заболеваемости населения бруцеллезом ведущая роль в решении проблемы должна принадлежать ветеринарной службе. Хочется отметить, что заболеваемость людей на прямую зависит от пораженности сельскохозяйственных животных бруцеллезом. В ходе осуществления государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора специалистами службы проведено 273 проверки подконтрольных объектов на соответствие квалификационным и разрешительным требованиям. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявлены на 150 объектах», — сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев.

Ермуханбет Даулетбаев отметил, что в следующем году для сокращения количества заболевших бруцеллезом, они тесно будут сотрудничать с ветеринарной службой области. В своем выступлении он также отметил, что они постоянно проводят исследования питьевой воды в регионе. И, по сравнению с прошлым годом, все показатели, а это запах, привкус, цветность, мутность, общая жесткость, содержание хлоридов, нитратов, сульфатов, улучшились. А вот руководитель управления здравоохранения рассказал, что в регионе стало больше отказников от вакцинации. Все больше родителей не хотят прививать своих детей. С каждым годом число таких людей увеличивается.

«По данному показателю Костанайская область занимает 14 место из 20. Основные причины это отказы: личные убеждения – 75%, недоверие к вакцине – 18%, религиозные убеждения – 3,5%. Несмотря на проводимую работу, встречу с отказниками руководителей медицинских организации, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество отказов увеличилось на 16% чем в 2023 году», — отметил руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев.

Данияр Джандаев также отметил, что в регионе началась вакцинация девочек от ВПЧ. Планируется привить более 5000 школьниц. Но, вакцину против получили 2100 девочек. Вводится она только с информированного согласия родителей, но многим попросту отказываются.

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