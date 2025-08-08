В рамках благоустройства в центре Костаная будет обустроен сквер, который станет новым общественным пространством. Об этом на совещании напомнила аким Костаная Марат Жундубаев.

Работы будут проводить на улице Касымханова, где ранее были изъяты несколько частных жилых домов.

«По ул.Касымханова на этой неделе должны приступить к укладке брусчатки на дорожном полотне. Это впервые, как эксперимент, это подарок городу. Мы посмотрим, как это все будет выглядеть. Например, в европейских городах применяется. Не только асфальт, но и брусчатка применяется, камень применяется. Мы посмотрим по качеству и тд. В том же районе будет разбит сквер. Там три дома были изъяты, на сегодняшний день там работу проводят строительная компания. Это тоже, как подарок городу. Это все внебюджетные средства, привлеченные средства. Там будет сквер построен от этой компании. Ул.Касымханова-ул. Тәуелсіздік. Я думаю, август-сентябрь-октябрь они должны завершить», — сказал аким Костаная.

