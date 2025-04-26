На месте Наримановского рынка намерены возвести школу на 1200 мест, поскольку там ощущается нехватка ученических мест. Сейчас уже готовятся к тому, чтобы начать изымать землю под строительство учебного заведения Это решение было принято еще в прошлом году и коммерсанты об этом знают. Однако, и на сегодня можно увидеть действующие торговые точки.

Галина Потава пенсионерка. 33 года своей жизни она посвятила своему собственному бизнесу. Все эти годы предпринимательница торгует здесь. Тот факт, что ее место работы намерены снести, женщину очень расстраивает. Она вспоминает, что когда только начинала бизнес, здесь было просто не протолкнуться, да и торговля шла отлично. А сейчас отмечает героиня, к ней заходят в основном постоянные покупатели. За аренду своего бутика она платит около 18 тысяч тенге в месяц.

«А сейчас я пока ничего не рассматриваю, я сижу как бабка у разбитого корыта. Люди идут, люди все возмущаются, базар разнесли, бардак везде, вот в таких условиях мы работаем. Никто ничего нам не дает и не обещает. «Саяхат» тоже для избранных оказался. Половина все без мест остались», — говорит предприниматель Галина Потава.

По соседству с Галиной расположилась Валентина Декова. Коммерсантке 70 лет, почти половину из которых она торгует на Наримановском рынке. Сейчас она предлагает покупателям одежду для дома и пижамы.

«Я вообще не рассматриваю, я доторгую и ухожу на пенсию. Все по скидке, велюр, своя цена и в основном своя цена. — По себестоимости продаю, чтобы товар в гараже не гнил», — объяснила предприниматель Валентина Декова.

Их коллега, Рафаель Хасанов стоит тут тоже без малого 30 лет. Мужчина отмечает, что сейчас прибыли практически нет. Коммерсант задумывается о том, чтобы найти работу в найме.

«Я еще как бы так место не искал себе, потому что здесь, как бы мои, кто еще приходят люди, которые еще помнят, как бы здесь и аренда пониже. А сейчас в другое место уйти, все это надо заново зарабатывать. Хоть стой, не стой, все равно уже не будет покупателей. Потому что все, рынок умер, скажем так. Все вместе это привело к тому, что людей нет», — говорит предприниматель Рафаель Хасанов.

Договор с Наримановским рынком у оставшихся предпринимателей, а это около 30 человек, заключен до 1 июля. И до этих пор съезжать они отсюда не собираются.

В костанайском отделе архитектуры и градостроительства рассказали, что на сегодня уже разработан и утвержден план детальной планировки района Наримановского рынка на 11 гектаров, куда входит и территория школы. Документ прошел госэкспертизу. Теперь готовятся к тому, чтобы приступить к процессу изъятия земли для будущей школы.

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