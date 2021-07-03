Будет действовать новый налоговый режим

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Специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения будет действовать в Казахстане. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Костанайской области.
С 2022 года вводится специальный 1% налоговый режим с использованием мобильного приложения.
Специальное мобильное приложение, разработанное уполномоченным органом для целей применения упрощенного порядка исполнения налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам при применении специального налогового режима.
Налогоплательщик вправе перейти на СНР с использованием специального мобильного приложения со следующих налоговых режимов:
- Общеустановленный порядок;
- Специальный налоговый режим на основе патента;
- Специальный налоговый режим для крестьянских и/или фермерских хозяйств.
- Чтобы перейти на этот режим, налогоплательщик должен соответствовать следующим условиям:
1) не использовать труд работников;
2) осуществлять деятельность в форме личного предпринимательства;
3) осуществлять один или несколько из видов деятельности согласно перечню;
4) не являться плательщиками налога на добавленную стоимость.
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