Будет сельхозярмарка в Костанае. Названы цены

Фото взято с сайта agroinfo.kz
15 июня в Костанае будет проведена сельскохозяйственная ярмарка на территории рынка «Саяхат» с участием 30 сельхозтоваропроизводителей. Об этом сообщает пресс-служба акима Костаная.
На ярмарке будет реализована продукция в количестве 54 тонны продукции:
мясная продукция всего – 22 тонны:
- говядина – 10 тонн (2200 тг за кг);
- конина – 5 тонн (2500 тг за кг);
- свинина – 2 тонн (1700 тг за кг);
- баранина – 2 тонн (2100 тг за кг);
- мясо птицы – 3 тонны (950-1120 тг за кг);
мука высшего и первого сортов – 6 тонн (мука 1 сорта по 200 тенге за кг, высшего сорта по 250 тенге за кг);
крупы и макаронные изделия – 10 тонн (гречневая крупа по цене 260 тенге за кг, макаронные изделия 270-300 тенге за кг);
яйцо кур – 72 000 штук (по цене 450 тенге за десяток);
картофель – 3 тонн (по цене 70 тенге за кг);
овощи и фрукты– 5 тонны ( морковь 90 тенге за кг, капуста 100 тенге за кг);
масло подсолнечное – 5 тонн (по цене 500 тенге за литр).