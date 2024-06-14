Будет сельхозярмарка в Костанае. Названы цены

15 июня в Костанае будет проведена сельскохозяйственная ярмарка на территории рынка «Саяхат» с участием 30 сельхозтоваропроизводителей. Об этом сообщает пресс-служба акима Костаная.

На ярмарке будет реализована продукция в количестве 54 тонны продукции:

мясная продукция всего – 22 тонны:

говядина – 10 тонн (2200 тг за кг);

конина – 5 тонн (2500 тг за кг);

свинина – 2 тонн (1700 тг за кг);

баранина – 2 тонн (2100 тг за кг);

мясо птицы – 3 тонны (950-1120 тг за кг);

мука высшего и первого сортов – 6 тонн (мука 1 сорта по 200 тенге за кг, высшего сорта по 250 тенге за кг);

крупы и макаронные изделия – 10 тонн (гречневая крупа по цене 260 тенге за кг, макаронные изделия 270-300 тенге за кг);

яйцо кур – 72 000 штук (по цене 450 тенге за десяток);

картофель – 3 тонн (по цене 70 тенге за кг);

овощи и фрукты– 5 тонны ( морковь 90 тенге за кг, капуста 100 тенге за кг);

масло подсолнечное – 5 тонн (по цене 500 тенге за литр).

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