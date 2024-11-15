31 декабря 2026 года выпадает на четверг и по производственному календарю остаётся рабочим днём. Однако работодатель может по соглашению с сотрудниками сократить этот день, установить гибкий график или дать выходной, сообщили в Минтруда в ответ на запрос BAQ.KZ.

Как казахстанцы отдохнут в декабре

День Независимости, 16 декабря, выпадает на среду. Этот день будет выходным и при пятидневной, и при шестидневной рабочей неделе. Переносов в декабре не предусмотрено. gov.kz

Рабочая неделя Рабочих дней Выходных Даты отдыха Пятидневная 22 9 5, 6, 12, 13, 16, 19, 20, 26 и 27 декабря Шестидневная 26 5 6, 13, 16, 20 и 27 декабря

30 и 31 декабря остаются рабочими днями. Законодательство не предусматривает обязательного сокращения рабочего дня перед Новым годом. График на 31 декабря в конкретной организации может измениться по договорённости между работодателем и сотрудниками.

Сколько продлятся новогодние выходные

В 2027 году праздничные дни 1 и 2 января выпадают на пятницу и субботу. При пятидневке казахстанцы будут отдыхать с 1 по 4 января включительно и выйдут на работу 5 января. При шестидневке выходные продлятся с 1 по 3 января, а первым рабочим днём станет 4 января. В четверг, 7 января, будет выходной в честь православного Рождества.

Когда заработает электронный дневник BilimClass после сбоя Сайт и приложение BilimClass будут недоступны до 00:00 28 ноября. В компании сообщили, что данные...