Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге подчеркнул, что при действующем режиме инфляционного таргетирования и свободно плавающем курсе вероятность резкой девальвации тенге исключена, передаёт BaigeNews.kz.

«Та девальвация, которую общество запомнило — когда курс «накопился», а потом резко изменился за один день, — в наших условиях невозможна», — подчеркнул он.

Тимур Сулейменов отметил, что Национальный банк не публикует конкретных прогнозов по курсу тенге. Однако на фоне колебаний на мировых рынках, в том числе нефтяных цен, курс национальной валюты может изменяться постепенно. При этом он подчеркнул, что в настоящее время валютный рынок Казахстана остается стабильным.

«Если цены на нефть останутся на приемлемом уровне и одновременно снизится импорт, ситуация будет более стабильной», — отметил глава Нацбанка.

Сулейменов также подчеркнул, что курс тенге формируется под влиянием множества факторов — как внутренних, так и внешних, включая колебания на глобальных рынках и действия крупных экономик, таких как США. Национальный банк регулярно пересматривает свои прогнозы на основе актуальных данных, а правительство ведет постоянный мониторинг ситуации.

«Пока мы не видим оснований для паники. Экономический рост и госфинансы в пределах прогнозов», — заключил Сулейменов.

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