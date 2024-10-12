Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов прокомментировал вопрос о том, вероятно ли то, что стоимость доллара достигнет 500 тенге, передает BaigeNews.kz.

По его словам, фундаментальных факторов для ослабления тенге Нацбанк не наблюдает. Он подчеркнул, что на состояние курса влияет зависимость от импорта.

«Есть значительный спрос на валюту со стороны крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов. К сожалению, во многом мы зависим от импорта, приходится выходить на рынок, покупать доллары, платить своим контрагентам в долларах. Это влияет на курс», — сказал Тимур Сулейменов.

Председатель Нацбанка также дополнил, что основные закупочные процедуры в Казахстане проводятся осенью. И это совпало с тем, что в октябре повышенный спрос на доллары.

«Осень — всегда такая пора. У нас и бюджетная, и закупочная система таким образом настроены, что деньги, которые выделены в начале года, пока доходят до администратора бюджета, пока проводятся закупочные процедуры — вся основная работа у нас начинается как раз осенью. Этот период совпал, что в октябре у нас повышенный спрос на доллары», — ответил Сулейменов.

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