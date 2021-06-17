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Будет ли дождь? О погоде 18 июня в Костанае и области

фото alau.kz

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18 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

Местами сохраняется чрезвычайная степень пожарной опасности.

В Костанае днем 18 июня ожидаются гроза, град, шквал.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

Ночью ожидается температура +21, утром +18, днем +23 градуса.

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