Будет ли дождь? О погоде 18 июня в Костанае и области

фото alau.kz
18 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.
Местами сохраняется чрезвычайная степень пожарной опасности.
В Костанае днем 18 июня ожидаются гроза, град, шквал.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.
Ночью ожидается температура +21, утром +18, днем +23 градуса.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Tags: Алау Казахстан Костанай прогноз погоды