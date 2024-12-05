Будут ли казахстанцам выплачивать компенсации по депозитам из-за роста курса доллара, как это сделали в 2022 году, рассказал председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов, передает informburo.kz

«Тогда были совершенно другие геополитические обстоятельства. Это первое. И тогда курс прыгнул очень сильно – примерно с 400 до 530 тенге. То есть там была совершенно другая подоплёка. Второе. На тот момент ставки по депозитам тенговым были в районе 8-9%. Для людей деньги на депозите под 8-9% или под 15% – это разные вещи. Тогда, действительно, и правительство, и Нацбанк решили, что для того, чтобы люди не стали выходить из тенге и покупать доллары, нужно их удержать и дать им эту государственную премию. Сейчас мы считаем, что уровень ставок по депозитам достаточно высокий. И, честно, даже на личном уровне я считаю, что хранение на депозите в тенге проще, чем в долларе. Поэтому такая программа не предусматривается», – сказал Сулейменов в кулуарах сената.

Тем более, по его словам, выплата компенсаций влечёт за собой достаточно большие фискальные расходы. Однако у государства сейчас достаточно ограниченный финансовый ресурс, заключил глава Нацбанка.

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