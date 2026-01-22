Председатель Комитета высшего и послевузовского образования Гульжан Джарасова на брифинге в Служба центральных коммуникаций 22 января разъяснила, планируется ли индексация студенческих стипендий. Об этом сообщает Zakon.kz .

По словам Гульжан Джарасовой, с 2020 года размер стипендий в стране увеличивается ежегодно, однако это повышение не связано с уровнем инфляции. При этом она отметила, что по сравнению с 2020 годом размеры стипендий в целом выросли в два раза. В текущем учебном году студенты начали получать выплаты на 20% больше, чем годом ранее.

Спикер подчеркнула, что действующим законодательством Казахстана индексация стипендий не предусмотрена. На сегодняшний день размер стипендии для студентов бакалавриата составляет более 52 тысяч тенге, для обучающихся по медицинским и педагогическим специальностям — 84 тысячи тенге.

В магистратуре стипендия превышает 117 тысяч тенге, а в докторантуре составляет 262 тысячи тенге.

