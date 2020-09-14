Будет ли карантин с 20 сентября, рассказали в Минздраве

Слухи о карантине 20 сентября в Казахстане прокомментировала главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передает Tengrinews.kz.

«Карантинные меры и сейчас действуют. Усиление карантина по состоянию на сегодняшний день не прогнозируется. В дальнейшем все будет зависеть от эпидситуации. Мы ежедневно ситуацию мониторим не только в целом по стране, но и в каждом регионе, населенном пункте», — сообщила Есмагамбетова.

Также она попросила верить только официальным источникам информации.

Между тем Ввсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный с начала пандемии всплеск заражений коронавирусной инфекцией в мире. По данным ВОЗ за 13 сентября, за последние сутки в мире выявлено 307 930 случаев заражения. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября — 306 857 заболевших.

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